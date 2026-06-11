オランダ国内では、日本との初戦に向けて警戒が強まっている(C)Getty Images今大会の行く末を占う大一番が間近に迫っている。現地時間6月14日にキックオフを迎える北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦となる日本代表とオランダ代表のマッチアップだ。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る史上初のW杯でのベスト8進出、さらには“世界制覇”を目標に掲げる日本にとって