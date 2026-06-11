石川県の海岸に全長およそ150メートルの巨大なホースが漂着していたことが分かりました。一体、どこから流れ着いたのでしょうか。記者「志賀町の海岸に流れ着いた巨大なホース。ゴムや金属でできた巨大な万里の長城のようです」巨大なホースが流れ着いたのは、石川県志賀町の海岸です。県の資源循環推進課によりますと、去年12月、巨大なホースが沖合に漂っていると志賀町から県に報告がありました。その後、海岸に打ち上げられた