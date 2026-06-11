日本オリンピック委員会（JOC）は11日、32年ぶりに日本で開催するアジア大会に派遣するバドミントン日本代表を正式に承認したことを発表した。【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新競技日程：9月20日〜29日会場：一宮市総合体育館【アジア大会代表一覧】■男子シングルス奈良岡功大（NTT東日本）西本拳太（ジェイテクト）田中湧士（NTT東日本）※団体のみ渡邉航貴（BIPRO