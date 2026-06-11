日本オリンピック委員会（JOC）は11日、32年ぶりに日本で開催するアジア大会に派遣する柔道日本代表を正式に承認したことを発表した。【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子60kg級の兄・近藤隼斗（25、パーク２４）と女子48kg級の妹・近藤美月（21、東海大）は兄妹同日金メダルへ挑む。2大会連続での選出となる兄の隼斗は前回大会でメダルに届かなかった雪辱を果たす