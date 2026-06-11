川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は2日目を迎えた。4Rを勝ったのは小原望（45＝川口）。最後は牛沢和彦とのデッドヒートとなったがゴール前、力でねじ伏せた。「良かった。最後はいつ滑ってもおかしくない感じ。魂で走ってもぎ取った1着。うれしいです」と端正なマスクを崩した。川口の支部長として日々、奮闘する小原。こんなことを聞いてきた。「今日、平日ですよね？」。明らかにお客さんの入りがい