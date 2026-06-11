日本オリンピック委員会（JOC）は11日、32年ぶりに日本で開催するアジア大会に派遣する卓球日本代表を正式に承認したことを発表した。【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新競技日程：9月20日〜28日会場：スカイホール豊田【アジア大会代表一覧】■男子シングルス張本智和、松島輝空■男子ダブルス 張本智和／篠塚大登戸上隼輔／松島輝空■男子団体宇田幸矢、松島輝