スマートフォン向けRPG『モンスターストライク』（モンスト）は、アニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』と初めてコラボレーションし、12日正午よりイベントを開催することを発表した。【画像】絵柄かっけぇ！サスケやカカシ先生…モンスト『NARUTO』登場キャライベントでは、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のキャラクターがコラボガチャをはじめ、コラボクエストやログイン、ミッションクリア報酬などで多数登場。さらに、抽選でコラ