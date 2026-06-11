ラグビーリーグワン1部のBL東京は11日、HO原田衛（27＝モアナ・パシフィカ）とSO中尾隼太（31＝三重）が来季新加入すると発表した。原田は24〜25年以来2季ぶり、中尾は23〜24年以来3季ぶりの復帰となる。昨日発表された日本代表宮崎合宿の参加メンバーにも名を連ねた原田は、23〜24、24〜25年シーズンのリーグ連覇に主力として貢献。今季はスーパーラグビー・パシフィックのモアナ・パシフィカでプレーしたが、1年で古巣へ戻る