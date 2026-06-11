140年以上にわたって建設が続いてきたスペインの世界遺産サグラダ・ファミリア。そのメインタワーとなる「イエスの塔」がついに完成を迎えました。「未完の傑作」として知られるスペインのサグラダ・ファミリア。建築家アントニ・ガウディの没後100年となる10日、そのメインタワーとなる「イエスの塔」が完成したことを記念して、ローマ教皇によるミサが執り行われました。色とりどりのステンドグラスに包まれた聖堂。多くのカトリ