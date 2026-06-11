なにわ男子・長尾謙杜との熱愛が報じられた元E-girlsの稲垣莉生。ファンに衝撃が走るなか、過去に『週刊女性PRIME』が報じた俳優との交際にも再び注目が集まっている。２人を見比べてみると、そこには思わず納得してしまう“ある共通点”が見えてきて――。【写真】長尾謙杜と激似？過去に稲垣莉生との交際が報じられたモデル分かりやすすぎる男のタイプなにわ男子・長尾謙杜と元E-girlsでインフルエンサー・稲垣莉生の熱愛が6