オリックスのルイス・ペルドモ投手（33）が、12日阪神戦（京セラドーム）の予告先発として公示された。ロッテ時代を含めてNPB通算4年目、通算140試合目で先発は初となる。この日京セラドームで最終調整を終え、「リリーフの時にやっていた時と同じことを先発でもやっていきたい。少ない球数でイニングを稼いでいけたら理想」と力を込めた。昨季チームトップの33ホールドを挙げた助っ人右腕は今季開幕1軍スタートも、8登板で1