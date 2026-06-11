東京・大田区蒲田の個室マッサージ店が摘発され、経営者の男と従業員の女が逮捕されました。警視庁によりますと、個室マッサージ店を経営する柴田昌昴容疑者と従業員の薛小燕容疑者は10日、性風俗の営業禁止地域にもかかわらず、大田区蒲田の店舗で男性客に性的サービスを行った疑いが持たれています。警視庁がサイバーパトロールや内偵を行ったところ、違法営業の疑いがあることがわかったということです。この店は、2年間でおよ