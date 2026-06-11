【ソウル共同】韓国外務省は11日、8日に死去した河野洋平元衆院議長に深い哀悼の意を表する声明を発表した。河野氏が官房長官在任中の1993年に発表した「河野談話」は、従軍慰安婦問題について「多くの女性の名誉と尊厳に深い傷を残した」との歴史的事実を認め、「心からのおわびと反省」を明記した日本初の公式文書だったと評価した。歴史の教訓を直視し、反省と省察を実践する勇気と信念を持って、日韓や周辺国との関係発展