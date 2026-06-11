再審制度の見直しを巡り、記者会見する参政党の神谷代表＝11日午後、国会刑事裁判をやり直す再審制度の見直しを巡り、参政党の神谷宗幣代表は11日、国会内で記者会見し、政府の刑事訴訟法改正案に賛成すると表明した。会見に先立ち開かれた衆院法務委員会理事懇談会で、与党から修正案が示されていた。参政が賛成することで与党が少数の参院でも過半数に達するため、今国会で成立する公算が大きくなった。衆院法務委の井上英孝