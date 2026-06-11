元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが亡くなったことが11日、分かった。76歳。公式SNSが発表した。ガッツさんは約30年前に行われた1996年（平8）10月の衆院選に、自民党公認で東京9区に立候補したことがある。自民党からの立候補が決まってから実際に衆院選が行われるまで、2年近くの時間がかかり、公示日の出陣式では、ビール箱の上に立ち、「口では言い表せないかっとうがあった」