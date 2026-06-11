宇都宮でクマの目撃が相次いでいたころ、東京都内では、ある危険な害獣の目撃が相次いでいました。東京・新宿区で3日前に撮影された映像から、街灯のともる街中を電線を伝って歩く細長い動物を確認できます。ハクビシンです。別の映像では、長い尻尾を下ろし電線の上でくつろぐ様子も。番組が、ハクビシンの目撃があった現場を取材すると、車通りのある大通りの電線の上でした。当時の様子について撮影者に話を聞くと、独特な鳴き