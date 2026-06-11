今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、「防災のワンポイント」をお伝えします。今回は災害や避難に関する「標識の見方」についてです。■洪水標識の見方は？直川貴博キャスター「洪水時の浸水の深さを表した洪水標識を見てみましょう。桐谷さん、このふたつの違い分かりますか？」桐谷美玲キャスター「（数字の下に描かれた）三角が青色で塗りつぶされているのと、塗りつぶされていないのと…」直川キャスター「正解。ふ