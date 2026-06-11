横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は１１日、雷や突風に関する気象解説情報を発表した。強い寒気などの影響で、神奈川県内は１２日昼前から夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるとして、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけている。気象台によると、関東甲信地方の上空約５５００メートルに氷点下１５度以下の強い寒気が流れ込み、湿った空気や日中の気温上昇の影響も加わって、大