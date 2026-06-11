DAPUMPのISSA（47）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」(月〜金曜午前11時47分）に生出演。グループが売れたきっかけを明かした。ISSAは「音楽番組の中でも特に『HEY!HEY!HEY!MUSICCHAMP』さんがよく僕らを、特にダウンタウンの2人なんですけど、めちゃくちゃイジられまくって。そこでそれぞれの個性が見えてくるみたいな」とバラエティー色の強い音楽番組でのきっかけを語った。ハライチの岩井勇気は「1回目出たときに手応え