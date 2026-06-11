【漫画】本編を読む『静夫さんと僕』（塙宣之：原作、ちゃず：漫画/KADOKAWA）は、人気漫才コンビ・ナイツの塙宣之氏が、彼が「静夫さん」と呼ぶ義理の父との同居生活を綴ったエッセイのコミカライズだ。血のつながらない相手と家族として暮らすことの難しさとおかしさ、そして温かさを、漫才師ならではのユーモアたっぷりの視点で描き出している。物語の中心にいる静夫さんは、とにかく自由でマイペース。偏食で生活リズムも独