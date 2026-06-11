中国海軍の空母「遼寧」が5月下旬、宮古島の南方で3日間に約170回の発着艦を繰り返した。防衛大学校共同研究員の伊藤隆太さんは「中国の動きは違法ではないが、だからこそ危険だ。彼らは当たり前に空母上で訓練を行うことで日本の感覚を麻痺させ、台湾有事の準備を着実に進めている。本当に危ういのは、日本社会が『またか』と受け流すことだ」という――。■宮古島沖で中国軍が行った“実戦訓練”中国海軍の空母「遼寧」が、沖ノ