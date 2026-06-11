婚活でモテる男性とモテない男性は何が違うのか。恋愛・婚活コンサルタントの菊乃さんは「現在の婚活は、マッチングアプリや結婚相談所などでプロフィールを書く出会いが主流だ。モテない男性には『趣味欄』に書く内容に共通点がある」という――。写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fizkes■「結婚できない男性」の決定的な勘違い「趣味が合う女性と結婚したい」と考える男性は多い。しかし、婚