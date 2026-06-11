人口減少に苦しむ地方自治体では、「人が来ない」「予算がない」が共通の悩みになっている。一方で、北海道・東川町は、人口8600人規模にもかかわらず、全国から移住者が集まり続けている。他の自治体と一体何が違うのか。ノンフィクション作家・神山典士さんの著書『地方が溶ける』（光文社新書）より、その実像を紹介する――。※本稿は、神山典士『地方が溶ける』（光文社新書）の一部を再編集したものです。■移住したくても住