【モデルプレス＝2026/06/11】歌手でタレントの中川翔子が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】41歳双子出産タレント「瞳に吸い込まれそう」ママそっくりな双子弟◆中川翔子、幼少期の自分にそっくりな次男の姿披露中川は「私の小さい頃そっくり」とコメントを添え、双子の息子のうち弟のソロショットを公開。寝ころんだ弟はカメラをじっと見つめており、鼻と口にはキウイ