ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、6月17日(水)から期間限定で「夏バーガーフェア」を開催し、新商品4品を販売する。【ニンニク牛カルビバーガー、日向夏タルタルチキンバーガー、日向夏タルタルえびバーガーなど、ラインアップ４品を画像で見る】販売は一部店舗を除く270店舗で、7月中旬までを予定(なくなり次第終了)。価格は税込590円〜620円。牛カルビの濃厚な味わいと、日向夏の爽やかな酸味という対照的なおいしさを楽し