【モデルプレス＝2026/06/11】女優の山下リオが6月10日、自身のInstagramを更新。一級小型船舶操縦免許を取得したことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】33歳Netflix版恋リア出演者「証明写真のクオリティがすごい」船舶免許公開◆山下リオ、船舶免許取得の証明写真披露山下は、自身の顔写真が写った免許証を公開。「船舶免許1級を取得（もう半年ぐらい前だけど）（ついでに水上バイクも）」とつづり、一級小型船舶操縦免許と水