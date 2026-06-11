日本コカ・コーラは6月15日から、紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」で、サンリオキャラクターズをデザインした限定ボトル6製品全30種類を期間限定で全国発売する。こんがり日焼けしたクロミや、海水浴、花火、夏祭りなどを楽しむ「はぴだんぶい」のキャラクターを描き、夏場の需要喚起を図る。サンリオキャラクターズとのコラボレーションは、2026年春に続く第2弾。今回は「クロミ」と、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ