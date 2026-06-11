BOYNEXTDOORのテサンが、妹の“推し活”エピソードを明かした。6月11日、YouTubeチャンネル『DdeunDdeun』にBOYNEXTDOORのテサン、ウナク、ジェヒョンが出演し、さまざまなトークを繰り広げた。【写真】「ギャップがたまらん…」テサン、胸キュン自然体ショットBOYNEXTDOORのメンバーたちを見たMCのユ・ジェソクは、「メンバー同士の仲がいいね」と話し、メンバーたちも「そうだと思います」と認めた。（画像＝YouTubeチャンネル「