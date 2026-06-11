６月８日から１２日に行われる４回大井競馬は２歳戦が２鞍行われ、ともに高橋清顕厩舎所属馬が勝った。どちらも５００キロ前後と馬格に恵まれ、スプリント戦線で楽しみな逸材だ。まずは６月８日の新馬戦（１２００メートル）を制したムソルグスキー（牡、父シャンハイボビー）。好スタートも内の馬を行かせて外め２番手を追走。直線半ばで軽く仕掛けられると一気に抜き去り、最後は流す余裕で４馬身差の快勝。時計の１分１３秒