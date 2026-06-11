『カフェ･ベローチェ』は、夏の新作メニュー全4品を、2026年6月18日から発売する。【『カフェ･ベローチェ』夏の新作メニュー全4品の画像はこちら】◆「贅沢マンゴーハニーフロート」価格:650円〜700円(税込)※はちみつが含まれているため、1歳未満の乳児に与えないこと。※Rサイズのみの販売。マンゴー果肉･マンゴージュース･ソフトクリームを重ねた三層仕立てのデザートドリンク。仕上げにとろりとしたはちみつの甘さを加えた。マ