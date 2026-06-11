西武・高橋光成投手が１２日の巨人戦（ベルーナドーム）で今季７勝目を懸けて先発する。幼少期はジャイアンツファンだったという高橋光は「僕が子どもの頃見てた現役選手は坂本さんとかですよね…。もう全然違うチームになってるとは思うんですけど楽しみです」と対戦を待ちわびた様子。巨人打線について「本当に繋がりがあるチームだと思うので。本当に１人１人、切っていきたいなと思います」と警戒した。