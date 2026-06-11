秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」が１１日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」に出席した。授賞式前に報道陣の取材に応じ、元Ｊリーガーの青山隼がＷ杯に挑む森保ジャパンにエールを送った。Ｊリーグの選手として１０年間プレーした青山。２０歳以下の日本代表に選ばれた経験も持ち