オリックスのルイス・ペルドモ投手が、１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で来日初先発する。２３年にロッテで最優秀中継ぎに輝き、オリックス在籍３年目を迎える助っ人右腕。今季も勝ちパターンの一角として期待されたが、８試合で防御率１４・１４と不振だった。４月１９日に出場選手登録を抹消され、先発に配置転換。直近では５日に行われたファーム・リーグの阪神戦（ＳＧＬ）に先発し、５回１失点で７０球を投げていた。