サッカーの北中米Ｗ杯が１１日（日本時間１２日午前４時）に開幕する。今大会は新たにプレー再開時の時間制限、交代は１０秒以内などのルールが取り入れられる。日本代表は５月３１日の壮行試合アイスランド戦（１〇０）で初めて体験。アイスランド代表が１０秒以内に交代選手がピッチを去らなかったとして、途中出場予定の選手が１分間の待機を強いられ数的優位の間に決勝点を挙げた。アイスランドのグンラウグソン監督が「新