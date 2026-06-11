今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝が今週、開幕週の函館競馬場にスポット参戦。土曜１鞍、日曜５鞍の計６鞍に騎乗する。日曜７Ｒでは自厩舎のキャリーグレイス（牝４歳、栗東・寺島良厩舎、父カリフォルニアクローム）に騎乗する。寺島調教師は「前走は内容が良かったし、減量も効く。しっかりスタートを決めてほしい」と期待を寄せた後、「聖奈はあと函館で全場制覇になるんですよね」と笑顔で言葉を続けた。ジュウリョクピ