９月の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権は１２日から３日間、愛知・パロマ瑞穂スタジアムで行われる。１１日は同会場で前日会見が行われ、男子１００メートル前回覇者で昨年の東京世界陸上代表の桐生祥秀（日本生命）は「良い感じに調子が上がってきている。２連覇を目指していきたい」と言葉に力を込めて話した。愛知・パロマ瑞穂スタジアムでの陸上日本選手権開催は２０１６年以来、１０年ぶり。