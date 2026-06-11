秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」が１１日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」に出席した。授賞式前に報道陣の取材に応じ、心境などを語った。昨年に続き２年連続でノミネートされ、塩田将己は「たくさんの方に聞いていただいたお陰でこうして立てていると思います」と感謝。リーダ