読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。社会人になって数年後の忘年会で、つい飲みすぎてしまった主人公。翌朝、お風呂場で目を覚ました彼女がスマホを確認すると、そこには信じられない履歴が残されていました。最悪の黒歴史だと思っていた出来事が、まさかの展開へとつながっていきます――。つい飲みすぎた忘年会の夜社会人になってしばらく経った年末のこと。私は地元の友だちと久しぶりに集まり、忘年会を開くこと