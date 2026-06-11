株式会社ユートレジャー（本社・東京都新宿区）は、７月１０日に６０周年を迎える特撮ドラマの金字塔「ウルトラマンシリーズ」のブライダルリング（結婚指輪）を１１日に発売した。同社オンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋で取り扱っている。「〜３００万光年の彼方から届く、消えることのない愛のカタチを〜」をキャッチコピーに、時代を超えて受け継がれるウルトラマンの世界観を、無駄を削ぎ落