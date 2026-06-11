９月１９日の愛知・名古屋アジア大会開幕まで１００日を迎えた１１日、サーフィン女子で２１年東京五輪銅メダルの都筑有夢路（あむろ、日本交通）が日本代表候補“波乗りジャパン”に選出。優勝すれば、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を得られる大一番へ「優勝してロサンゼルス五輪代表に選ばれることが第一歩。このチャンスを必ず生かしたい」と、２大会ぶりの五輪切符への強い思いを込めた。リベンジに燃える。サーフィンが