サッカー元日本代表の武藤嘉紀、元サッカー日本女子代表の岩渕真奈が11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで行われた『MIYASHITA STADIUM』（略称：ミヤスタ）のオープニングイベントに参加した。【全身ショット】肌の質感と下唇がそっくり？森保一監督の等身大像イベントでは、サッカー日本代表を率いる森保一監督の精巧な等身大フィギュアをお披露目。「ピッチサイドで交代指示を出す森保監督」で“指示保”という通称もあると