最新技術のロボットで人手不足解消へ。愛知県常滑市で展示会が開かれています。 【写真を見る】スリーポイントシュートで会場沸かせるロボットも！最新技術のロボット展示会 ｢日本全体でヒューマノイドを盛り上げたい｣ 愛知・常滑市 6月11日から、愛知県国際展示場で始まったこの展示会は、最新の産業用ロボットや人手不足に対応した自動化技術などを紹介するもので、約270社が出展しています。 会場には、人