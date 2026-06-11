日本野球機構(NPB)は11日の公示を発表。ヤクルトは拓也投手、下川隼佑投手、モイセエフ ニキータ選手を1軍登録し、荘司宏太投手、高橋奎二投手を登録抹消しました。1軍登録となった拓也投手は、2017年に広島で1軍デビュー後、2025年からヤクルトでプレー。昨季は45試合に登板し14HPを記録するなど貢献しました。今季は6試合で登板し、直近では5月12日の阪神戦で6失点し登録抹消。その後は2軍で5試合に登板し、4試合連続で無失点救