12日（金）は大気の状態が非常に不安定。11日（木）午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■広い範囲で日差しが届く午後は各地で急な雷雨の恐れ12日（金）は北日本から西日本にかけて、広い範囲で晴れるでしょう。上空にこの時期としては強い寒気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定になりそうです。午後は山沿いや内陸を中心に雨雲が発達しやすく、急な雷雨に注意が必要です。特に北日本や東日本で雷の発生する確率