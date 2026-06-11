トヨタ自動車が、次世代技術の研究拠点を愛知県豊田市に建設中であることが明らかになりました。 【写真を見る】トヨタ自動車 “次世代技術の研究拠点”を愛知･豊田市に建設中 完成は来年12月末ごろ 技術集約で相乗効果を目指す トヨタ自動車によりますと、ロボットやデータサイエンスなど、次世代技術を研究する社内組織「未来創生センター」の拠点をことし2月から愛知県豊田市に建設しているということです。 来