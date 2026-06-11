ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走in唐津」は11日、3日目が終了した。今節は低調機を引いて初日12R、2日目7Rと6着が2回あった岡村仁（42＝大阪）。その一方でピット離れ仕様にペラを叩いて、絶好枠の初日5Rと4号艇からインを奪っての逃げ切りで2勝を挙げ、得点率は6.60。吉田慎二郎と並ぶ14位に踏ん張っている。「ペラはしっかり煮詰めました。伸びは弱いけど、ピット離れや出足はいい。全部2コース以内に