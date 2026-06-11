2024年1月に発生した能登半島地震。土砂崩れなどの深刻な被害を受けた、石川県沿岸部の国道249号は今も復旧に向けて工事が進んでいます。国土交通省 能登復興事務所の公式X（@mlit_notofukkou）は、土砂崩落で埋まっていた逢坂トンネル工区の工事進捗を報告しました。土砂の撤去が進んで坑口が開き、発生から約2年5ヶ月ぶりにトンネル内に光が差しました。現在の沿岸迂回路は波浪等の影響を受けやすいため、今回の開通は悪天候時で