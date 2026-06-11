デザインが変化トヨタのインド法人は2026年6月4日、現地で生産している3列シートMPV（マルチ・パーパス・ビークル）「イノーバクリスタ」を改良したと発表しました。イノーバは、2004年にトヨタが始めた新興国向け世界戦略車「IMV（Innovative International Multipurpose Vehicle)」プロジェクトの一環として開発されたMPVです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「”8人乗り”ミニバン」です！ 画像で見る（50枚）