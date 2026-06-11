モダニティは、スウェーデン発のオーディオブランド「Sudio」より、骨伝導ヘッドホン『B5』を6月11日に発売することを発表した。 【画像あり】耳に掛けてファッションに馴染む商品イメージ 『B5』は耳を塞がずに音楽を楽しめるオープンイヤー型の骨伝導ヘッドホン。周囲の音を自然に取り込みながら使用できるため、通勤・通学のほか、ランニングやウォーキングといったアクティブなシ