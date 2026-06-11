ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）より、AIコアを内蔵したゲーミングルーター『ROG Rapture GT-BE19000AI』を6月12日より順次全国の家電量販店およびECサイトにて発売することを発表した。 【画像あり】高度冷却設計によって放熱性能がアップ本体外観 本製品は、専用AIコアとクアッドコアCPUを搭載し、ネットワークの安定性とパフォーマンスを自動最適化す